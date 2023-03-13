Antakya künefesine AB tescili

Avrupa Birliği (AB), Antakya künefesini tescilli coğrafi işaret olarak kabul ederek koruma altına aldı.

Antakya künefesine AB tescili
İftar sofralarının tescilli tatlısı: Antakya künefesi
İftar sofralarının tescilli tatlısı: Antakya künefesi Haberi Görüntüle

Antakya künefesinin coğrafi işaret tesciline ilişkin karar, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandı.

Böylece Antakya künefesi, taklit ve çağrıştırmaya karşı AB tarafından koruma altına alındı. Bu ürün, tescil belgesinde ve ürün şartnamelerinde yer alan tekniklerle ilgili bölgelerde üretilebilecek.

Son kararlarla birlikte AB'nin coğrafi işaret listesinde 'den "Antakya künefesi", "Antep baklavası/Gaziantep baklavası", "Aydın inciri", "Bayramiç beyazı", "Malatya kayısısı", "Aydın kestanesi", "Taşköprü sarımsağı", "Milas zeytinyağı" ve "Giresun tombul fındığı" olmak üzere 9 ürün bulunuyor.

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