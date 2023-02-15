Antakya'da 2 konuttan 1'i yıkık

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Türkiye iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor.

İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü 10.günde Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antakya'da 2 konuttan 1'inin yıkık olduğunu söyledi.

Depremden etkilenen bölgelerde delil olmadan enkazın kaldırılmadığını da belirten Bakan Soylu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

-Binaların yüzde 40'ında hasar tespiti yapıldı.



-Delillendirme faaliyeti tamamlanmadan enkaz kaldırılmıyor.



-Antakya'daki iki konuttan biri yıkık ya da yıkılması gerekiyor.



-Evler bir yılda teslim edilecek.



-Bölgede güvenlik güçlerimizin sayısını 3 katına çıkardık.

-Barınma merkezleri olarak çadırlar kuruldu. Türkiye genelinde 200 bin çadır sevk edildi. Önemli bir bölümü kuruldu. Bir 200 bin çadır daha sevk edilecek.



''SALGIN HASTALIK SÖZ KONUSU DEĞİL''

-Salgın hastalık, enfeksiyon gibi bir yayılım söz konusu değil. Hem hastanelerimiz işlem yapıyor hem de aynı zamanda onlarca ekip taramalarına devam etmektedir.



-Bu şehirler sağlam zemin üzerinde yeniden vatandaşlarımız burada yaşayan hemşehrilerimizin şehri olarak hayatiyetine devam edecektir. Binaların nereye yapılacağına dair tespitler tamamlandı.''

