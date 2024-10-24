Antakya'da çöp yangını

Edinilen bilgilere göre yangın, Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi’nde yaşandı.



Mahallede bulunan dere kenarındaki otluk alan ile çöpte yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında otluk alan zarar gördü.