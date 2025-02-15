Antakya’da çukura düşen yavru köpekleri itfaiye kurtardı

Antakya ilçesi Günyazı Mahallesi’nde inşaat içerisinde bulunan çukura düşen yavru köpekleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri intikal etti. Yavru köpekler, itfaiye ekipleri tarafından zarar görmeden kısa sürede kurtarıldı. Kurtarılma esnasında yavrularının başından ayrılmayan anne köpek ve yavruları güvenli bir alana alındı.