Antakya’da halk otobüsünün çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Hatay’ın Antakya ilçesinde, özel halk otobüsünün çarptığı yaya yaşamını yitirdi.



S.A. yönetimindeki 31 HO 1283 plakalı özel halk otobüsü, Yavuz Sultan Selim Caddesi Balıkçılar kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Gök’e (75) çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gök'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.



Gök’ün cenazesi, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



tobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.