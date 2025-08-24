Antakya'da iki otomobil çarpıştı, sürücüler yaralandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Hatay'da meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Kaza Antakya ilçesine bağlı Odabaşı Mahallesi'nde yaşandı.
İki otomobil cadde kesişiminde çarpıştı.
Kazada iki sürücü de yaralandı.
Yaralılar hastaneye sevk edilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Trafik Kazası
- Hatay Antakya