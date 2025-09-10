Antakya’da menfeze devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Hatay’da kontrolden çıkarak menfeze devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Antakya - İskenderun yolu Güzelburç Mahallesi mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, menfeze devrilerek ters döndü.
Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü çıkarılarak itfaiye ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
