Antakya’da otomobil alev alev yandı
Hatay’da seyir halinde bir otomobilde yangın çıktı.
Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi’nde havalimanı yolunda araç yangını yaşandı.
Seyir halindeki aracın motor kısmı yanmaya başladı.
Durumu fark eden araç sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye intikal eden Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Yangında araçta hasar oluştu.
- Etiketler :
- Türkiye
- Yurt Haber
- Hatay Antakya