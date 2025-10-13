Antakya’da otomobil alev alev yandı

Hatay’da seyir halinde bir otomobilde yangın çıktı.

Antakya’da otomobil alev alev yandı

Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi’nde havalimanı yolunda araç yangını yaşandı.

Seyir halindeki aracın motor kısmı yanmaya başladı.

Durumu fark eden araç sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye intikal eden Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangında araçta hasar oluştu.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...