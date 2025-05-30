Antakya’da samanlık yangını

Hatay’da samanlıkta çıkan yangın, besiye sıçramadan söndürüldü.

Antakya’da samanlık yangını

, Antakya ilçesi Büyükdalyan Mahallesi’nde bulunan çiftlikte yaşandı.

Çiftliğin samanlık kısmında yangın çıktığının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler, ekiplerin koordineli müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken beside bulunan büyükbaş hayvanlar zarar görmeden tahliye edildi.

Yangında saman balyaları zarar gördü.

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