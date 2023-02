Antakya'da yaptığı 12 binadan bir tanesi bile yıkılmadı

Ergüvenoğlu, ''Bilime inanan babam en büyük rehberimdi.'' diyerek şu açıklamalarda bulundu:



''Yaptığımız tüm inşaatların başında eksik bir şey olmasın diye bekledik. Belki çok klasik olacak ama babam hep bize ‘Okumak zorunda değilsiniz, bir belediyenin temizlik işçisi de olabilirsiniz ancak bir sokağı temizlediğinizde tek bir çöp bırakmayacak şekilde yapın.' derdi.''



Hatay’da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde de bu binalar başarılı bir sınav verdi.



''HER BİNANIN BAŞINDA KENDİM DURMAYA ÇALIŞTIM''



Sadece 75. Yıl Bulvarı’ndaki Yüksel Apartmanı hasar gördü. Ancak yıkılmadığı için can kaybı yaşanmadı.



Ergüvenoğlu, ''Yaptırdığımız her binanın başında kendim durmaya özen gösterdim. Eğer ben yoksam bile mutlaka bir teknik personelim başlarında bulundu. Bundan dolayı, ilk başta beni tanımayan ustalarım ve taşeronlarım bana ‘Biz dışardan sizin için uyuz bir insan olduğunuzu duyduk’ diyorlardı. Bunun yanı sıra üniversite hocalarımızdan da çok şey öğrendim. Can kaybının olmamasında hepsinin payı var.'' diye konuştu.