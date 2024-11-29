Antalya açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem
Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 22.13'te merkez üssü Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Deprem yerin 34 kilometre derinliğinde meydana geldi.
VATANDAŞLAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ
Depremin ardından vatandaşlar sokaklara dökülürken, otellerdeki müşteriler de kendilerini dışarı attı.
ANTALYA VALİLİĞİ: OLUMSUZ BİR DURUM YOK
Antalya Valiliği: Gazipaşa ilçemiz açıklarında saat 22.13'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar intikal eden olumsuz bir durum yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur.
Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, yaptığı açıklamada, herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığını belirterek, "Şu ana kadar Alanya Belediyesi, itfaiye, emniyet ve jandarmaya mal ve can kaybı konusunda gelen bir ihbar yok. Bu gibi durumlarda kurulan acil eylem ekiplerine de herhangi ulaşan bir bilgi bulunmamaktır" dedi.
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