Antalya açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Antalya açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 22.13'te merkez üssü 'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

yerin 34 kilometre derinliğinde meydana geldi.

VATANDAŞLAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Depremin ardından vatandaşlar sokaklara dökülürken, otellerdeki müşteriler de kendilerini dışarı attı.

Antalya açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem - 1

ANTALYA VALİLİĞİ: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Valiliği: Gazipaşa ilçemiz açıklarında saat 22.13'de 4.8 büyüklüğünde bir meydana gelmiştir. Şu ana kadar intikal eden olumsuz bir durum yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur.

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, yaptığı açıklamada, herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığını belirterek, "Şu ana kadar Alanya Belediyesi, itfaiye, emniyet ve jandarmaya mal ve can kaybı konusunda gelen bir ihbar yok. Bu gibi durumlarda kurulan acil eylem ekiplerine de herhangi ulaşan bir bilgi bulunmamaktır" dedi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Eksi netle üniversiteli oldular: Burs kazanan da var!

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...