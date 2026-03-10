Ramazan imsakiyesi banner
Antalya açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

10.03.2026 14:44

Son Güncelleme: 10.03.2026 14:46

iStockPhoto
NTV - Haber Merkezi

Antalya'nın Manavgat ilçesi açıklarında saat 14.20'de 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Antalya'da deprem oldu.

 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.20'de Antalya körfezi açıklarında bir deprem meydana geldi. 4.1 büyüklüğündeki deprem Manavgat ilçesinde yaklaşık 19 kilometre uzaklıkta bulunuyor. 

 

Depremin derinliği 40.87 km olarak kaydedilirken ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. 

