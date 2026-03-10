Antalya açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

Antalya'da deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.20'de Antalya körfezi açıklarında bir deprem meydana geldi. 4.1 büyüklüğündeki deprem Manavgat ilçesinde yaklaşık 19 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Depremin derinliği 40.87 km olarak kaydedilirken ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor.