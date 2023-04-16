Antalya açıklarında batan gemide metal kirliliği riski

Hatay İskenderun Limanı'ndan Ukrayna'ya maden taşıyan gemi, 5 Nisan'da Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında battı.

Gemi, Ukrayna'ya metal alüminyum üretiminde kullanılan 3 bin ton boksit madeni taşıyordu.

14 kişilik mürettebattan 5'i kurtarıldı, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 8 kişiyi arama çalışması sürüyor.



Geminin su altından çıkarılması uzaklık ve derinlik nedeniyle şimdilik zor görünüyor.

Uzmanlara göre ise bu metal kirliliğine yol açabilir.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, ''Çok çeşitli amaçla kullanılan bir maden. Deniz ekosisteminde bu maden doğal olarak belki vardır, ancak bu kadar çok miktarda geminin içerisinde bulunması su altında ağır metal kirliliği oluşturur.'' diye konuştu.



Gemideki başka malzemelerin de ekosisteme zarar vermesinden endişe ediliyor.

Prof. Dr. Gökoğlu, ''Bu tür gemilerde fazla miktarda petrol bulunur. Uzun mesafe katettikleri için yakıtları, makinelerindeki yağı, fazladır. Batan gemide yakıt, yağlar, sintine suları denizde kirlilik oluşturur.'' dedi.

Gemide şimdilik herhangi bir sızıntı yok. Ancak geminin zamanla çürümesi sonucu içindeki metal ve yakıtın denize sızabileceği belirtiliyor.

