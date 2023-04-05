Antalya açıklarında gemi battı

9 personel için arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 15 saat sonra Suriye uyruklu bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.



Kayıp 8 gemiciyi arama çalışmaları sürüyor. Ancak etkili olan fırtına kurtarma çalışmalarını olumsuz etkiliyor.

Olayla ilgili Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı.

Batan gemidekilerin Suriye uyruklu Mhmod Smea, Alaa Mansour, Bassem Aris, Aziz Kherbek, Ali Beshlawi, Mustafa Hemdan, Jaafar Haifa, Hasan Jaser, Nabil Hasan, Abdulrahman Fawakhrji, Emad Jrad, Gadır Shaaban, Bassim Tawil, Ramez Namrah olduğu belirlendi.

