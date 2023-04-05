Antalya açıklarında gemi battı: 9 kişi aranıyor

Antalya Kumluca açıklarında ticari bir geminin batması sonucu 5 kişi kurtarıldı, 9 kişi ise aranıyor.
Hatay İskenderun'dan Ukrayna'ya giden Gine-Bissau bayraklı bir ticari gemi gece saatlerinde batmak üzere olduğunu belirterek acil yardım çağrısı gönderdi.
Bölgeye 1 Sahil Güvenlik Korveti, 7 Sahil Güvenlik Botu, 2 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik Uçağı sevk edildi.
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Suriye uyruklu 14 mürettebatın bulunduğu gemide 2 personelin deniz yüzeyinden Sahil Güvenlik tarafından, 3 personelin de diğer ticari gemiler tarafından kurtarıldığını açıkladı.
9 personeli arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
MÜRETTEBATIN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Gemide Suriyeli kaptan Bassem Arıs, 2’nci kaptan Azız Kherbek, başmühendis makinist Mhmod Smea, 2’nci makinist Alaa Mansour, silici Alı Beshlavı, usta gemici Mustafa Hemden, usta gemici Jaafar Haıfa, usta gemici Hasan Jaser, usta gemici Nabıl Hasan, usta gemici Abdulrahman Fawakhrjı, yağcı Emad Jrad, yağcı Gadır Shaaban, yağcı Bassım Tawıl, aşçı Ramez Namrah'ın bulunduğu öğrenildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteriyle kurtarılan 2 kişinin Mhmod Smea ve Gadır Shaaban olduğu, Finike Devlet Hastanesi'ne getirildiği belirtildi.
Mhmod Smea'nın serviste, Gadır Shaaban'ın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü kaydedildi.
GEMİ 1993 YILINDA İNŞA EDİLDİ
Diğer yandan ''JOE 2''nin 1993 yılında inşa edildiği ve ''Gine-Bissau'' bayrağı altında seyreden bir General Cargo gemisi; taşıma kapasitesinin 3426 t DWT, mevcut draftının 4,4 metre, toplam uzunluğunun (LOA) 86,04 metre ve genişliğinin 14,5 metre olduğu öğrenildi.