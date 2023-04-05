Antalya açıklarında gemi battı: 9 kişi aranıyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteriyle kurtarılan 2 kişinin Mhmod Smea ve Gadır Shaaban olduğu, Finike Devlet Hastanesi'ne getirildiği belirtildi.



Mhmod Smea'nın serviste, Gadır Shaaban'ın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü kaydedildi.



GEMİ 1993 YILINDA İNŞA EDİLDİ



Diğer yandan ''JOE 2''nin 1993 yılında inşa edildiği ve ''Gine-Bissau'' bayrağı altında seyreden bir General Cargo gemisi; taşıma kapasitesinin 3426 t DWT, mevcut draftının 4,4 metre, toplam uzunluğunun (LOA) 86,04 metre ve genişliğinin 14,5 metre olduğu öğrenildi.