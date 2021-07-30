Antalya, Adana, Mersin, Muğla ve Osmaniye'de orman yangınları

Türkiye'de 5 ilde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

ANTALYA



Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 farklı noktada önceki gün çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

MANAVGAT YANGININDA 3 CAN KAYBI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Manavgat'taki yangında 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini, etkilenen 58 vatandaşın ise tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.



Akseki ilçesinde çıkan orman yangını da havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kepezbeleni Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan ve devam eden yangın, komşu yerleşim bölgelerini de tehdit etti.

Yangın nedeniyle Kepezbeleni'ne yakın olan Kepez Mahallesi de boşaltıldı, mahalledeki hayvanlar bölgeden alındı. Kepez ve Kepezbeleni mahallelerindeki vatandaşlar, Akseki Şahinler Çok Programlı Lisesi pansiyonuna yerleştirildi.



Antalya'dan son yangın haberi ise Gazipaşa ilçesinden geldi. Küçüklü ve İnceiz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın geniş bir alana yayıldı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için karadan müdahale ediyor.

ADANA



Adana'nın Feke ilçesi Karacauşağı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve söndürme ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Aladağ ilçesi Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale sürüyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan ve Karaisalı ile İmamoğlu ilçelerinin sınırlarına kadar yayılan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışıyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle alevler Karaisalı ve İmamoğlu ilçelerinin sınırlarına kadar yayıldı. Yangın bölgesinde bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yüreğir ilçesi Belören Mahallesi'ndeki makilik ve ormanlık alanda da, dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye 15 arazöz, 5 su tankı, çok sayıda iş makinesi ve 100 personel sevk edildi. Kontrol altına alınmaya çalışılan yangın bölgesinde, Yüreğir Belediyesi itfaiye ekipleri de görev yapıyor.



MUĞLA



Muğla'nın Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler Mahallesi'ne ilerledi.



Yangını kontrol altında tutmak için ekipler, karadan gece boyunca çalışmasını sürdürdü.

Sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları da bölgede çalışmalara yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda helikopter yangına havadan müdahale ediyor.

MARMARİS'TE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



1 kişinin yaşamını yitirdiği yangında, bazı otellerin tedbir amaçlı boşaltıldığı, bazı ev, araç ve iş makinelerinin de yangından zarar gördüğü öğrenildi.

''YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT ETMİYOR''

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris'teki yangında ufak hasarlar olduğunu belirterek yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediğini ve denize doğru ilerlediğini söyledi.



Köyceğiz ilçesi Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da, dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine, bölgeye 2 helikopter, 5 arazöz, 2 iş makinesi ve 27 işçi yönlendirildi. Havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.



MERSİN



Mersin'in Silifke ilçesinde dün sabah saatlerinde ilk olarak Boğsak mevkisinde başlayan ardından Işıklı, Hırmanlı ve Yeşilovacık mahallelerine yayılan orman yangını şiddetli rüzgar nedeniyle etkisini artırdı.



Yangını kontrol altına alma çalışmaları, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale araçlarınca (TOMA) sürdürülüyor.



Söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla söndürme çalışmalarına havadan destek veriyor.

Yangın nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatılan Mersin-Antalya kara yolu, Silifke'de yeniden trafiğe açıldı.



Öte yandan, yangının etkili olduğu Yeşilovacık Mahallesi'nde bir iş makinesi ile bazı evler yangından zarar gördü.



"MAHALLELERİMİZİ BOŞALTTIK, OTELLERİMİZİ TAHLİYE ETTİK''



Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, alevlerin, birçok noktada etkisini sürdürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:



"Gece saatlerinde rüzgarın artmasıyla yangınlar kontrolden çıktı. Mahallelerimizi boşalttık, boşaltmaya da devam ediyoruz. Otellerimizi de tahliye ettik. İnsanlarımızın can güvenliğini emniyete alıyoruz. Silifke'deki tesislerimizi hazırladık. Vatandaşları misafir olarak buralara yönlendiriyoruz. Rüzgarın durmasıyla biraz daha normale döneriz diye bekliyoruz ama gerçekten çok kötü bir durum."

Mersin'in Aydıncık ile Gülnar ilçesi arasında yer alan Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında önceki gün çıkan yangını söndürmek için bölgeye gönderilen ekipler, sabah saatlerine kadar alevlere karadan müdahale etti. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahalede güçlük çekilen bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi.

Gün boyu söndürme çalışmalarına katılan helikopterler, havanın karamasıyla müdahaleye ara verdi. Ekiplerin karadan müdahalesi sürdüğü yangın, rüzgarın da şiddetini arttırmasıyla ilçe merkezi sınırlarına kadar yayıldı.



Merkez Mahalle'de Taşmasa Seyir Terası çevresine yaklaşan yangın nedeniyle güvenlik güçleri tedbirlerini arttırdı. İlçe merkezine kadar yayılan yangın, daha önceden tedbir amaçlı boşaltılan bazı evlere kadar sıçradı. Öte yandan, yangın nedeniyle ilçede elektrik enerjisi kesildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.



OSMANİYE



Osmaniye'de merkeze bağlı Kazmaca köyü Tülüce mevkisindeki ormanlık alanda önceki gün çıkan ve rüzgarın etkisiyle Sarpınağzı köyü ile Kadirli ilçesi Karatepe köyüne kadar yayılan yangına müdahale sürüyor.



Yerleşim yerlerine yakın olan yangın nedeniyle Kazmaca, Sarpınağzı ve Kadirli ilçesindeki Karatepe'de bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Havanın kararması nedeniyle yangına havadan müdahaleye ara verildi. Yangın, daha önce tedbir amacıyla boşaltılan Karatepe köyüne bağlı Sağlamerler Mahallesi'nde de etkili oldu. Alevlerin sıçradığı bazı ev, ahır ve samanlıklar kullanılamaz hale geldi. Mahallenin daha önce tedbir amaçlı boşaltılması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı.



Yangın nedeniyle Karatepe-Kadirli kara yolu ise tedbir amaçlı sivil araç trafiğine kapatıldı.



Merkeze bağlı Sarpınağzı köyündeki ormanlık alandan da dün dumanların yükseldiğini görenler, yetkililere bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, su tankı ve orman işçisi sevk edildi. Havanın kararmasıyla havadan müdahale edilemeyen yangını karadan kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Yangın nedeniyle Sarpınağzı köyündeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınların 57'sini kontrol altına aldıklarını bildirdi.

''YANGINLARDA İYİYE GİDİŞ VAR''

Pakdemirli, aktif olan tüm yangınların kontrol altına alınması ve söndürülmesine yönelik iyiye doğru bir gidiş olduğunu söyledi.