Antalya Adliyesi önünde hareketli dakikalar: Tüfekli şüpheli gözaltında

Antalya Adliyesi önüne tüfekle gelen 79 yaşındaki bir adam gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde şüphelinin, evinin gasbedildiğini, hesap sormak istediğini söylediği öğrenildi.

Antalya Adliyesi önünde hareketli dakikalar: Tüfekli şüpheli gözaltında

'da tüfekle adliyeye önüne gelen kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 79 yaşındaki henüz soyadı öğrenilemen İbrahim adındaki bir kişi, Dumlupınar Bulvarı'nda taksiden inip elindeki tüfekle Antalya Adliyesi'ne yürüdü.

Bu kişiyi görenler, durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, adliye girişinde şüphelinin elinden tüfeği aldı.

Antalya Adliyesi önünde hareketli dakikalar: Tüfekli şüpheli gözaltında - 1

Şüpheli, önce sağlık kontrolüne, ardından polis merkezine götürüldü.

Polis merkesindeki ilk ifadesinde şüphelinin, evinin gasbedildiğini, hesap sormak istediğini söylediği öğrenildi.

Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

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