Antalya Adliyesi önünde hareketli dakikalar: Tüfekli şüpheli gözaltında

Antalya'da tüfekle adliyeye önüne gelen kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, 79 yaşındaki henüz soyadı öğrenilemen İbrahim adındaki bir kişi, Dumlupınar Bulvarı'nda taksiden inip elindeki tüfekle Antalya Adliyesi'ne yürüdü.



Bu kişiyi görenler, durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, adliye girişinde şüphelinin elinden tüfeği aldı.

