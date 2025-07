Antalya-Alanya Otoyolu: İki buçuk saat süren yol 36 dakikaya inecek

Bu çerçevede her ne kadar yerel yönetimlerin görevi olsa da, 2021 yılında Serik 2 Atık Su Arıtma Tesisinin yanı sıra 2024 yılında da Kemer-Çamyuva Atık Su Arıtma tesisiyle bölgenin 50 yıllık atık su problemine çare getirmiştik. Öte yandan Kemer Idyros bölgesinde Akdeniz Sualtı Arkeoloji Müzesi’ni kurma çalışmalarını başlattık.

"2025 YILINDA 1,3 MİLYON ZİYARETÇİ"



2025 yılının ilk yarısında, Antalya’daki bakanlığa bağlı noktalarda 1,3 milyondan fazla ziyaretçi ağırladıklarını, kültür, gastronomi, spor, doğa ve sanat gibi alanlarda zengin bir turizm anlayışıyla hareket ettiklerini söyleyen Bakan Ersoy, "Kasım ayında üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz Antalya Kültür Yolu Festivali de bu yaklaşımın en canlı örneklerinden biri olacak." dedi.



"MODERN MÜHENDİSLİĞİN ZİRVESİ"



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise Antalya-Alanya Otoyolu Temel Atma Töreni’nde yaptığı konuşmada, artan nüfus ve yoğun turizm hareketliliğine paralel olarak bölgenin ulaşım altyapısına yeni bir soluk getirdiklerini belirtti.



Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı misafirin ağırlandığı Antalya ve Alanya’nın her mevsim cazibe merkezi olduğuna dikkat çeken Bakan Uraloğlu, “Antalya-Alanya Otoyolu, bu yoğunluğa cevap vermek ve ulaşım kapasitesini modern standartlara taşımak amacıyla hayata geçiriliyor. Otoyolumuz, 84 kilometre ana gövde ve 38 kilometre bağlantı yoluyla toplamda 122 kilometrelik bir medeniyet hattı olacak.” dedi.

Proje kapsamında 7 kavşak, 5 tünel, 16 viyadük ve 4 otoyol hizmet tesisi inşa edeceklerini vurgulayan Uraloğlu, “Serik, Taşağıl, Manavgat, Manavgat Doğu, Alarahan, Konaklı ve Alanya Batı Kavşakları ile bölgenin tüm ana arterlerine kesintisiz erişim sağlayacağız. 4.365 metre uzunluğunda 5 tünel ve 5.966 metrelik 16 viyadük ile modern mühendisliğin en seçkin örneklerinden birini ortaya koyacağız.” diye konuştu.



Otoyolun, Serik Kavşağı’ndan başlayarak Toros Dağları’nın eteklerinden geçerek Konaklı’nın kuzeyinde son bulacağını ifade eden Uraloğlu, güzergâhın doğayla uyumlu ve çevreye duyarlı bir anlayışla tasarlandığını belirtti.



"YEREL EKONOMİ CANLANACAK"



Tasarım hızlarının ana taşıt yolu için 140 km/saat, bağlantı yolları içinse 110 km/saat olarak belirlendiğini açıklayan Bakan Uraloğlu, “Bu proje sayesinde hem yerli hem de yabancı turistlerimiz; Alanya’nın Kleopatra Plajı’ndan Antalya’nın Kaleiçi’ne, Aspendos Tiyatrosu’ndan Manavgat Şelalesi’ne çok daha kısa sürede ulaşabilecek. Böylece bölgemizin turizm çeşitliliği artacak, yerel ekonomi canlanacak, yeni istihdam olanakları doğacak.” dedi.



"KALKINMA HATTI OLACAK"



Otoyolun yalnızca turizm değil, tarım faaliyetlerine de büyük katkı sağlayacağını dile getiren Uraloğlu, “Bu yol, sadece iki noktayı değil; bölgenin her bir değerini, üretimini ve potansiyelini birbirine bağlayan bir kalkınma hattı olacak.” diyerek sözlerini tamamladı.