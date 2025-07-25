Antalya-Alanya Otoyolu: İki buçuk saat süren yol 36 dakikaya inecek

Turizmde rekorlar kıran Antalya için ulaşımda yeni dönem başlıyor. İki buçuk saat süren yol 36 dakikaya inecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı konuşmada, "Bugün, ülkemizin parlak geleceğine yönelik önemli bir imza projesi olan Antalya-Alanya otoyolunun temelini atarken, şehir içindeki trafiğin rahatlatılması için kritik yere sahip kavşakları da hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Konuşmasında Antalya'nın sadece bir turizm kenti olmadığını belirten Bakan Ersoy, şehrin kültürel mirası, ekonomik dinamizmi ve küresel vizyonuyla Türkiye'nin potansiyelini yansıttığını söyledi.

ANTALYA İÇİN ULAŞIMDA YENİ DÖNEM

Bakan Ersoy, özellikle yaz aylarında artan nüfus ve yoğun turist akışı nedeniyle ulaşım altyapısının iyileştirilmesinin büyük önem taşıdığına, bu çerçevede turizm sezonu öncesinde kapasitesi artırılarak yeni terminal binalarıyla hizmete açılan Antalya Havalimanının güçlü bir örnek oluşturduğuna dikkat çekti.

Ersoy, "Bugün temelini attığımız Antalya-Alanya Otoyolu stratejik bir adım olacaktır. Yoğun turizm dönemlerinde saatlerce uzayabilen ulaşım süresi, projenin tamamlanmasıyla birlikte dakikalara düşecek. Bu sadece zaman açısından bir kolaylık değil; aynı anda konfor, güvenlik ve sürdürülebilirlik yönünden de önemli bir kazanç sağlayacaktır." diye konuştu.

2024 yılında 62,3 milyon yabancı ziyaretçi ile Türkiye'nin dünya turizminde dördüncü sıraya yükseldiğini ve Antalya’nın bu başarıda merkezi bir rol oynadığını vurgulayan Bakan Ersoy, Antalya'nın bu yılın ilk yarısı itibarıyla 7,5 milyon ziyaretçiyi aşarak güçlü performansını sürdürdüğünü söyledi.

"19 TEMMUZ'DA 102 BİN YABANCI GİRİCİ OLDU"

Ersoy ayrıca, "Sadece 19 Temmuz’da Antalya ve Gazipaşa havalimanlarımızdan toplam 102 bin yabancı ziyaretçi girişi gerçekleşti. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek temmuz ayı günlük verisi olarak kayıtlara geçti. Bu tablo, Antalya’nın güçlü turizm altyapısını ve kararlı sektör iş birliğini açıkça ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

KÜLTÜREL YATIRIMLAR ÖNCELİKLİ GÜNDEMDE

Antalya'nın çevreye duyarlılık ve sürdürülebilir turizm açısından da lider olduğunu belirten Bakan Ersoy, "233 Mavi Bayraklı plajıyla Antalya, Türkiye’nin bu alandaki lideri konumda. Ülkemiz ise toplam 577 plajla dünya genelinde ilk üçte yer alıyor." dedi.

Bakanlık olarak sürdürülebilir yatırımlara ağırlık verdiklerini dile getiren Ersoy, “Geleceğe Miras” projesi kapsamında Antalya’da yaklaşık 30 alanda arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarının sürdüğünü anlattı.

Ersoy konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Sürdürülebilirlik çerçevesinde üst yapı yatırımlarının yanı sıra altyapı yatırımlarına da ağırlık veriyoruz. Sayın Ulaştırma Bakanım kadar olmasa da bizler de icracı bir bakanlık gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu çerçevede her ne kadar yerel yönetimlerin görevi olsa da, 2021 yılında Serik 2 Atık Su Arıtma Tesisinin yanı sıra 2024 yılında da Kemer-Çamyuva Atık Su Arıtma tesisiyle bölgenin 50 yıllık atık su problemine çare getirmiştik. Öte yandan Kemer Idyros bölgesinde Akdeniz Sualtı Arkeoloji Müzesi’ni kurma çalışmalarını başlattık.

Bu girişim, Türkiye'nin su altı arkeolojisindeki birikimini uluslararası ölçekte kalıcı biçimde görünür kılmak anlamına geliyor.”