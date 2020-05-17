Antalya, Bursa, Adana ve Muğla'da sıcaklık rekoru

Türkiye'de perşembe gününden itibaren Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımları etkili oluyor. Buna bağlı olarak hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 10-12 derece üzerinde seyrediyor.



SICAKLIK REKORU KIRILAN ANTALYA'DA DERECE 42,7'YE YÜKSELDİ



Meteorolojik verilerin kayıt altına alındığı 1929'dan bu yana ilk defa mayıs ayında hava sıcaklığının 38,8 derece ölçüldüğü Antalya'da, sıcaklık, etkisini artırarak 42,7 dereceye yükseldi.



Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi Şube Müdürü Murat Güler, sıcak havanın kentte etkisini sürdürdüğünü belirtti.



Hava tahminlerinin 91 yıl önce kayıt altına alınmaya başlandığını ve mayıs ayındaki en yüksek hava sıcaklık değerinin 26 Mayıs 1945'te yaşandığını ifade eden Güler, "O tarihte 38,7 derece ölçülmüş. Rekoru bugün saat 11.19 itibarıyla 38,8 derece ile kırmıştık. O dakikadan itibaren sıcaklık düzenli bir şekilde arttı. Hava sıcaklığı en yüksek 42,7 dereceye ulaştı" dedi.

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle az sayıda kişinin dışarı çıktığı kentte, yüksek sıcaklığın da etkisiyle cadde ve sokaklar tamamen boşaldı.



Sokağa çıkma kısıtlamalarına 6 saatlik ara verilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, aşırı sıcak nedeniyle gölgelik alanları ve parkları tercih etti.



Süs havuzları önünde oturarak serinlemeye çalışanlar dikkati çekti.

SICAKTAN KURTULMAYA ÇALIŞTILAR



Dün ve bugün sıcaktan bunalan kent halkı ise serinlemek için farklı yöntemler seçti. Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde kimi üzerinde elbiseleriyle hortumla duş alırken, kimi pet şişelere doldurduğu suyu başından aşağı döktü.

Bir vatandaş ise bölgenin en yüksek noktalarından biri olan ve her kış kayak severlerin akın ettiği Saklıkent Kayak Merkezi çevresinde kalan az miktarda kar kütlesi üzerinde kayarak serinledi. Vatandaşların bulduğu önlemler bunaltıcı sıcağın etkisini gözler önüne serdi.

MUĞLA'DA 88 YILLIK MAYIS AYI HAVA SICAKLIK REKORU KIRILDI

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Muğla'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin 9 ila 15 derece üzerinde seyrettiği ve uzun yıllar mayısta kaydedilen sıcak hava değerlerinin yer yer aşıldığı belirtildi.



Özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlıların aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulanan açıklamada, güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmaması uyarısında bulunuldu.



Muğla için normal mevsim sıcaklığının 24,7 derece olduğuna işaret edilen açıklamada, "Daha önce mayıs ayında Muğla'da ölçülen en yüksek sıcaklık 30 Mayıs 1932'de 36 derece olarak kayıtlara geçmişti" ifadesine yer verildi.

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle az sayıda kişinin dışarı çıktığı kentte, yüksek sıcaklığın da etkisiyle cadde ve sokaklar neredeyse tamamen boşaldı.



Sokağa çıkma kısıtlamalarına 6 saatlik ara verilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, geçen haftaya göre daha az dışarı çıktı. Yaşlılar, aşırı sıcak nedeniyle gölgelik alanları ve parklarda zaman geçirmeyi tercih etti.



"EN SON ÇOCUKLUĞUMDA BÖYLE BİR SICAKLIK GÖRMÜŞTÜM"



Verilen izinle sokağa çıkanlardan 78 yaşındaki Fatma Özsucu, uzun zamandır baharda böyle bir sıcaklık yaşamadıklarını söyledi.



Sıcakların erken başladığını ifade eden Özsucu, "Dışarıya çıkmak güzel ama hava çok sıcak. Hasta olduğum için sıcaktan dolayı zor yürüdüm. Dışarısı gibi var mı? Evde oturmaktan dizlerim şişti. En son çocukluğumda böyle bir sıcaklık görmüştüm. Bu sıcaklığın temmuzun ortalarında olması lazım" diye konuştu.

MARMARİS'TE MAYISIN HAVA SICAKLIĞI REKORU KIRILDI



Muğla'nın gözde turizm merkezi Marmaris'te de, meteorolojik verilerin kayıt altına alındığı tarihten bu yana mayısta 40,1 dereceyle en yüksek sıcaklık ölçüldü.



Akdeniz ve Ege'de mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklığı, Muğla'nın ünlü turizm merkezleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye'de yaşamı olumsuz etkiledi.



Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle az sayıda kişinin dışarı çıktığı bölgede, yüksek sıcaklığın da etkisiyle cadde ve sokaklar tamamen boşaldı.

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgi göre, ilçede meteorolojik verilerin kayıt altına alındığı 1980'li yıllardan bu yana, ilk kez mayısta hava sıcaklığı 40,1 derece kaydedildi.



Deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü ilçede, denize girme yasağı devam ettiğinden vatandaşlar evleri ve iş yerlerinde serinlemeye çalıştı.

FETHİYE-ANTALYA KARA YOLUNDA ASFALT ERİDİ

İlçede gün boyu güneş altında kalan termometrelerin 47 dereceyi göstermesi dikkati çekti.



Öte yandan, Fethiye-Antalya kara yolunda asfaltın sıcak havadan erimesi nedeniyle, sürücüler kontrollü seyretti. Fethiye ilçesinde denize girme yasağının sürdüğü ünlü Ölüdeniz Plajı da alışılmışın dışında sıcak havada sessizliğe büründü.

Seydikemer ilçesinde ise hava sıcaklığı 42,7 derece kaydedildi.



Hava sıcaklığının 39, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü Bodrum'da, vatandaşların evde kalmayı tercih etmesiyle cadde ve sokaklar boş kaldı.



BURSA'DA 75 YILIN SICAK REKORU



Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Bursa'da cumartesi günü en yüksek sıcaklık 35 derece ölçülürken, bugün ise öğle saatlerinde en yüksek sıcaklık 38 derece olarak ölçüldü.



İLK KAYIT 91 YIL ÖNCE TUTULDU



Meteoroloji'nin kayıt tutmaya başladığı 1929 yılından itibaren kentte mayıs ayı sıcaklık rekoru 26 Mayıs 1945 tarihinde 37 derece ile kırılmıştı.

Bugün ise termometreler saat 13.30'da 38 dereceyi gösterdi. Kentte nem oranının ise yüzde 51 olduğu kaydedildi.

ADANA'DA SICAKLIK 40 DERECEYİ AŞTI



Adana'da meteoroloji verilerine göre 1929-2020 arasında mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık bugüne kadar 41,3 derece olarak ölçüldü.

Bugün hava sıcaklığının gölgede 42 derece ölçülmesi ile 91 yılın sıcaklık rekoru kırıldı. Güneşe direkt maruz kalan termometreler ise 46 dereceyi gösterdi.

Evlerinde sıcaktan bunalan vatandaşlar, serinlemek için havuzlar kapalı olunca sulama kanallarına akın etti.

Sıcaktan insanlar kadar hayvanlar da etkilendi. Bazı hayvanlar parklarda gölgede yatarken, güvercinler ise parktaki süs havuzlarında serinledi.

Adana'da sıcakların perşembe gününe kadar devam etmesinin beklendiği ve o günden sonra 8 derece birden düşeceği öğrenildi.