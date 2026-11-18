Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP ) istifa etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 5 Temmuz 2025'te yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanmış, ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Böcek'in yerine başkan vekilini belirlemek üzere 11 Temmuz 2025'te toplanan Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP'nin adayı Büşra Özdemir olmuştu. 112 üyeli mecliste 104 üyenin katıldığı gizli oylamada 75 oy alan Özdemir, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevine seçilmişti.

BÜŞRA ÖZDEMİR KİMDİR?

1988 yılında Antalya'da doğan Büşra Özdemir, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Akdeniz Üniversitesi'nde özel hukuk alanında yüksek lisansını tamamlayan Özdemir, 2013 yılında avukatlık mesleğine başladı.

Siyasi kariyerine 2014 yılında Konyaaltı Belediye Meclis Üyesi seçilerek başlayan Özdemir, 2019'da Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Konyaaltı Belediyesi meclislerine girdi.

2024 yerel seçimlerinde Konyaaltı Belediye Başkanlığına aday adayı olan ancak aday gösterilmeyen Özdemir, aynı seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kepez Belediyesi meclis üyesi seçildi.