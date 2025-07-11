Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde, tutuklanan Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde CHP'li Büşra Özdemir (37) başkanvekili seçildi.

Belediye Meclisi, Başkan Böcek'in "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında tutuklanması ve ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması sonrasında belediye başkanvekili seçimi için toplandı.

Toplantıda, CHP grubu, başkanvekili olarak Büşra Özdemir'i aday gösterdi. Meclis'te grubu olan diğer partiler ise aday çıkarmadı.

Gizli oylamayla yapılan seçimin ilk turunda 104 oy kullanıldı. Yapılan sayımda boş çıkan 29 oy, geçersiz sayıldı. Geçerli 75 oyun tamamını alan Özdemir, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekilliği görevine getirildi.

Özdemir, yaptığı konuşmada, Torosların evladı Muhittin Böcek'in emanetine sahip çıkacak bir Yörük kızı olarak göreve başlayacağını söyledi.

Kendisine verilen göreve ve gösterilen güvene layık olabilmek için tüm gücüyle çalışacağını ifade eden Özdemir, "Onurlu emaneti taşırken Antalya halkına mahcup olmayacağıma söz veriyorum. Bu emanet nöbetidir. Burada olması gereken asıl kişi Muhittin Böcek'tir. Bu makam, yetki, sorumluluk onundur. Bu emaneti taşımanın onuru kadar ağırlığının da farkındayım. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet bayrağının yere düşürmemek hepimizin ortak sorumluluğudur." dedi.

BÜŞRA ÖZDEMİR KİMDİR?

Büşra Özdemir, 1988 yılında Antalya'da doğdu. Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Özdemir, yüksek lisans eğitimini Akdeniz Üniversitesi Özel Hukuk alanında tamamlayarak 2013 yılında Antalya Barosu'na kayıtlı serbest avukat olarak mesleğine başladı.

Büşra Özdemir 2014 yılında Konyaaltı Belediye Meclis Üyesi, 2019 yılında Antalya Büyükşehir ve Konyaaltı Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. Özdemir 2024 yerel seçimlerinde Konyaaltı Belediye Başkan Aday Adayı oldu ancak aday gösterilmedi, Büyükşehir ve Kepez Belediyesi Meclis Üyesi oldu.