Antalya Büyükşehir Belediyesi 75 memur alacak (İtfaiye memuru alımı başvurusu ne zaman başlayacak?)
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı personel alım ilanını yayımladı. Resmî Gazete’de yer alan duyuruya göre belediye bünyesinde farklı kadrolarda görevlendirilmek üzere 75 memur alımı yapılacak. Başvurular, belirlenen tarihler arasında elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacak.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, 18 Ağustos 2025-22 Ağustos 2025 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde (mesai günlerinde saat 09:00-17:30 arasında), Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 Muratpaşa/ANTALYA adresinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası içerisinde -1. katta bulunan eğitim salonuna şahsen müracaat edecekler.
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen boş itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak.
