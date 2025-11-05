Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 8. dalga operasyon: 8 gözaltı
05.11.2025 09:39
Son Güncelleme: 05.11.2025 10:11
DHA
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında düzenlenen 8. dalga operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Bu sabah düzenlenen 8. dalga operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde arama yapıldı.
"Rüşvet" ve "Suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama" ile suçlanan şüphelilerin, kuyumcu U.K.Y., galericiler A.A., H.T.A. ve H.A., Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü çalışanı Y.Y., iş insanı B.G., inşaat mühendisi A.E., belediye çalışanı B.G. olduğu kaydedildi.
8 şüphelinin, Muhittin Böcek ve Mustafa Gökhan Böcek'e taşınır ve taşınmaz devri yaptığı ileri sürüldü.
SEVGİLİYE LÜKS OTOMOBİL İDDİASI
Kuyumcu U.K.Y.'nin, Mustafa Gökhan Böcek'in getirdiği dövizleri alarak altın faturası kesip, karşılığını Muhittin Böcek'in hesabına gönderdiği kaydedildi.
Altın bozdurulmuş gibi gösterilerek alınan parayla galerici A.A. ile H.T.A.'dan lüks bir otomobil satın alındığı, bu otomobilin de Muhittin Böcek'in sevgilisi M.K.'ye verildiği iddia edildi.
Galerici H.A.'nın, Aksu Altıntaş Mahallesi’nde bulunan taşınmazı para transferi olmadan Muhittin Böcek'e devrettiği ileri sürüldü. Y.Y.'nin, lüks otomobilin M.K. üzerine devir işlemlerini yürüttüğü, ayrıca M.K.'nin evinde bulunan lüks saati rüşvet karşılığı temin ettiği kaydedildi.
Lüks saati veren kişinin ise iş insanı B.G. olduğu öne sürüldü. İnşaat mühendisi A.E.'nin, döviz bürosuna bir firma tarafından yatırılan 10 milyon 576 bin lirayı alıp, rüşvet olarak verdiği kaydedildi. Belediye çalışanı B.G. adına kayıtlı lüks otomobilin ise kaynağı belli olmayan parayla Mustafa Gökhan Böcek tarafından alındığı belirtildi.
SORUŞTURMA HAKKINDA NE BİLİYORUZ?
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.
Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Muhittin Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.
Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanmış ve tutuklanmıştı.
Muhittin Böcek
8 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Soruşturma kapsamında 12 Ağustos'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 17 kişiden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 8'i tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.
195 MİLYON LİRA RÜŞVET İDDİASI
Büyükşehir Belediyesinden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y'nin hak ediş ödemelerini almak için Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edilmişti. Rüşvet paralarının hesabına yatırıldığı ileri sürülen döviz bürosu ve bu paraların altına çevrildiği iddia edilen 2 kuyumcu işletmesine kayyum atanmıştı.
OĞLU DA TUTUKLANMIŞTI
Mustafa Gökhan Böcek ise 19 Ağustos'ta Viyana'dan Antalya Havalimanı'na geldiğinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
Soruşturmanın devamında Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından teslim olan İlker Arslan ile iş insanı F.A. da 7 Eylül'de tutuklanmıştı.
ESKİ GELİNİ SALIVERİLMİŞTİ
Polis ekiplerince 10 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden iş insanı M.E.H., Kanal V televizyonunun sahibi M.O.K, eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı T.S, Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANT Tepe'nin müdürü İ.E. ve satış elemanı L.Ş. tutuklanmış, Böcek'in eski gelini Z.K'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan M.E.H., T.S. ve İ.E. 27 Eylül'de serbest kalmıştı.
7'NCİ DALGA OPERAYONDA 6 GÖZALTI
14 Ekim'de düzenlenen 7'nci dalga operasyonda; eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kuzeni E.B., eski Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı E.T.Ç., oğlu S.Ç., belediye özel kalem çalışanı M.K., mimar Ö.Y.K., şehir plancısı mali müşavir M.A.C. gözaltına alınmıştı.
RÜŞVET PARASIYLA DAİRE İDDİASI
Mimar Ö.Y.K.'nin, temmuz ayında şafak operasyonuyla tutuklanan ve rüşvet almakla suçlanan İmar Şube Müdürü T.K.'nin eşi olduğu öğrenildi.
İddialara göre, Altıntaş bölgesindeki imar ve iskan işlemleri için tüm müteahhitler Ö.Y.K.'ye yönlendirildi.
Belediye özel kalem çalışanı M.K.'ye, Muhittin Böcek'in rüşvet parasıyla daire aldığı da ileri sürüldü.