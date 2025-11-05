Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 8. dalga operasyon: 8 gözaltı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Bu sabah düzenlenen 8. dalga operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde arama yapıldı.

"Rüşvet" ve "Suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama" ile suçlanan şüphelilerin, kuyumcu U.K.Y., galericiler A.A., H.T.A. ve H.A., Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü çalışanı Y.Y., iş insanı B.G., inşaat mühendisi A.E., belediye çalışanı B.G. olduğu kaydedildi.

8 şüphelinin, Muhittin Böcek ve Mustafa Gökhan Böcek'e taşınır ve taşınmaz devri yaptığı ileri sürüldü.

SEVGİLİYE LÜKS OTOMOBİL İDDİASI

Kuyumcu U.K.Y.'nin, Mustafa Gökhan Böcek'in getirdiği dövizleri alarak altın faturası kesip, karşılığını Muhittin Böcek'in hesabına gönderdiği kaydedildi.

Altın bozdurulmuş gibi gösterilerek alınan parayla galerici A.A. ile H.T.A.'dan lüks bir otomobil satın alındığı, bu otomobilin de Muhittin Böcek'in sevgilisi M.K.'ye verildiği iddia edildi.

Galerici H.A.'nın, Aksu Altıntaş Mahallesi’nde bulunan taşınmazı para transferi olmadan Muhittin Böcek'e devrettiği ileri sürüldü. Y.Y.'nin, lüks otomobilin M.K. üzerine devir işlemlerini yürüttüğü, ayrıca M.K.'nin evinde bulunan lüks saati rüşvet karşılığı temin ettiği kaydedildi.

Lüks saati veren kişinin ise iş insanı B.G. olduğu öne sürüldü. İnşaat mühendisi A.E.'nin, döviz bürosuna bir firma tarafından yatırılan 10 milyon 576 bin lirayı alıp, rüşvet olarak verdiği kaydedildi. Belediye çalışanı B.G. adına kayıtlı lüks otomobilin ise kaynağı belli olmayan parayla Mustafa Gökhan Böcek tarafından alındığı belirtildi.

SORUŞTURMA HAKKINDA NE BİLİYORUZ?

​​​​​​​Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Muhittin Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanmış ve tutuklanmıştı.