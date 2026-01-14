Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon. 14 şüpheli gözaltına alındı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı rüşvet ve yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ALDAŞ Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Ticaret A.Ş. üzerinden yapılan harcamalara ilişkin "nitelikli zimmet", "edimin ifasına fesat karıştırma", "denetim görevinin ihmali", "güveni kötüye kullanma" ve" haksız mal edinme" iddialarıyla operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında, aralarında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek'in de bulunduğu 22 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı ve 14 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Zanlılardan 4'ünün ifadelerinin alınması amacıyla davet edildiği, 2'sinin yurt dışında olduğu ve birinin de yeni ameliyat olması nedeniyle gözaltı işlemi yapılmadığı bildirildi.

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, İçişleri Bakanlığınca görevlendirilen mülkiye başmüfettişi tarafından hazırlanan rapor ile savcılık talimatıyla düzenlenen bilirkişi raporunda, ALDAŞ şirketi üzerinden yapılan usulsüz harcamalara ilişkin olarak toplamda 399 milyon 507 bin 249 lira 78 kuruşluk kamu zararı tespit edildiği belirtildi.

Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek, rüşvet soruşturması kapsamında geçtiğimiz yıl tutuklanmıştı.