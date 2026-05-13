Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni operasyon: 25 gözaltı kararı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında bu sabah yeni bir operasyon yapıldı. Operasyon belediye iştiraki ANSET'e yönelik.

ANSET isimli şirket tarafından yapılan ihalelerde usulsüzlük ve suçtan elde edilen geliri aklama amaçlı aralarında para geçişi olduğu iddia edilen 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis Antalya'nın yanı sıra Adana ve Ankara'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

ANSET SORUTURMASI

ANSET'e yönelik soruşturma mayıs ayı başında başlamıştı.

Soruşturmada, kamu ihalelerine müdahale edildiği, haksız menfaat temin edildiği ve elde edilen suç gelirlerinin çeşitli yöntemlerle aklandığı yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı, 113 milyon 426 bin 440 lira tutarında kamu zararına neden olunduğunun belirlendiği iddia edilmişti.

BELEDİYEYE YÖNELİK SORUŞTURMA GEÇEN YIL BAŞLADI

Antalya'da Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma geçen yıl temmuz ayında başlatılmıştı.

Görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek , 5 Temmuz günü gözaltına alınmıştı .

Böcek çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, soruşturma başladığında yurt dışında olan oğlu Gökhan Böcek ağustos ayında yurda dönmüş ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanmasına karar verilmişti .

SUÇLAMALAR NELER?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların zincirleme suç hükümleri kapsamında icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme, nüfuz ticareti, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması, nitelikli dolandırıcılık ve iftira' suçlarından cezalandırılması istenmişti .

İddianamede, Muhittin Böcek'in icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçlarından 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve cezaların zincirleme suç hükümleri kapsamında artırılması talep edilmişti.

BÖCEK ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANDI

Antalya'daki soruşturma Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyip yeniden ifade vermesiyle gündemde.

Gökhan Böcek, verdiği ifadede babasının yeniden belediye başkanlığına aday gösterilmesi için CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Veli Ağbaba üzerinden 1 milyon euro istediğini öne sürmüştü.

Muhittin Böcek ise bu ifadenin doğru olduğunu savunarak oğluna bu konuyla ilgili gerekenin yapılmasına yönelik talimat verdiğini iddia etmişti .