Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni operasyon: 3 kişi gözaltında

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında bu sabah yeni bir operasyon düzenlendi.

Eski başkanvekili M.A.'nın yeğeni H.A. ile kuyumcu K.A. ve iş insanı B.Ç.'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

MUHİTTİN BÖCEK TUTUKLANMIŞTI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen rüşvet soruşturmasında; CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. gözaltına alınmış, şüpheli oğlu M.G.B.'nin ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.



Soruşturmanın devamında gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin, Kent Estetiği Daire Başkanlığında müdür olarak görev yapan Tuncay Kaya "irtikap" suçundan tutuklanmış, bilgi işlem destek çalışanı Halil K. adli kontrol tedbiri ve ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı.



Dün de Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Z.B. "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla gözaltına alınmıştı.