Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni operasyon: 3 kişi gözaltında

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında bu sabah yeni bir operasyon düzenlendi.

Belediye binasına gelen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri; Aksu ilçesi Altıntaş mevkisindeki inşaatlara imar ve iskan verilmesi için müteahhitlerden rüşvet aldıkları ve aracılık ettikleri iddiasıyla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı S.T., Kent Estetiği Daire Başkanlığında müdür olarak görev yapan T.K. ve bilgi işlem destek elemanı H.K.'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, Antalya Büyükşehir Belediyesi hizmet binasındaki ofislerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 60 bin 700 lira, 2 bin 310 euro, 1280 İsviçre frangı ve 150 dolara el konuldu.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

MUHİTTİN BÖCEK'İN TUTUKLULUĞUNA İTİRAZA RET

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu, 5 Temmuz'da gözaltına alınmıştı.

Muhittin Böcek'in şüpheli oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Kerimoğlu ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.



Muhittin Böcek'in avukatları, asliye ceza mahkemesine sundukları dilekçe ile müvekkillerinin tahliyesini talep etmişti. Dilekçeyi değerlendiren mahkeme, talebi reddetti.