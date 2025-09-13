Antalya Büyükşehir'e rüşvet operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında düzenlenen üçüncü dalga operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılı'nın yürüttüğü soruşturmada, aralarında görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan Muhittin Böcek'in eski gelini Zeynep K.'nin de bulunduğu 14 zanlı ise adliyeye sevk edildi. Bu zanlılardan 6'sı da savcılıktaki ifadelerinin ardından adli kontrolle salıverildi.

Mahkemeye sevk edilen 8 zanlıdan Mehmet Emin Hesapçıoğlu, Mehmet Okan Kaya, Levent Şapçıoğlu, Tuncay Sarıhan ve İsmail Erdoğmuş tutuklandı, Böcek'in eski gelini Zeynep K.'nin de aralarında olduğu 3 kişi adli kontrolle serbest kaldı.



MAL VARLIKLARINA EL KONDU

Gözaltına alınanlar arasında yer alan yerel televizyon sahibi M.O.K.'nin 6'sı Ankara'da, 1'i Antalya'daki 7 şirketi dahil tüm mal varlığına el konuldu. Şirketlere denetçi görevlendirildi. Gökhan Böcek'in eski eşi olan Zeynep Kerimoğlu'nun mal varlığına da el konulduğu öğrenildi.



BÖCEK DE TUTUTKLULAR ARASINDA



Soruşturma kapsamında 5 Temmuz'da yapılan ilk operasyonda Muhittin Böcek ve eski gelini Zeynep K. gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti. Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Zeynep K. ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Muhittin Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılmıştı. Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında gözaltına alınıp tutuklanmıştı.



12 Ağustos'taki ikinci operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 8'i de tutuklanmıştı.



EMNİYET MÜDÜRÜ TUTUKLANMIŞTI

Belediyeden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y'nin hak ediş ödemelerini almak için Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdiği öne sürülmüştü.



Rüşvet paralarının hesabına yatırıldığı ileri sürülen döviz bürosu ve bu paraları altına çevirdiği iddia edilen 2 kuyumcuya da kayyum atanmıştı.

Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek ise 19 Ağustos'ta Viyana'dan Antalya Havalimanı'na geldiğinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı.



Soruşturmanın devamında Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından teslim olan İlker Arslan ile iş insanı F.A. da 7 Eylül'de tutuklanmıştı.

