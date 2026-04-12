Antalya Diplomasi Forumu başlıyor. 20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanı katılacak

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İran arasında sağlanan ateşkes , Pakistan 'daki barış görüşmesi , Rusya-Ukrayna savaşı , İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırıları …

Bölgede kritik gelişmeler yaşanırken, Türkiye önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak.

Antalya Diplomasi Forumu, 17-19 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

TOPLANTININ TEMASI "YARINI TASARLARKEN BELİRSİZLİKLERLE BAŞETMEK"

Beşinci Antalya Diplomasi Forumu'nun bu yılki teması ”Yarını Tasarlarken, Belirsizliklerle Başetmek" olarak belirlendi.

Forum, devlet ve hükümet başkanlarından akademisyenlere, uluslararası kuruluşların yetkililerinden ekonomi ve iş dünyasının temsilcilerine kadar geniş bir katılımla uluslararası gündemin şekillenmesine katkı sunacak.

FORUMA 20'Yİ AŞKIN DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANI KATILACAK

Foruma 20’yi aşkın devlet ve hükümet başkanı, yaklaşık 15 devlet ve hükümet başkan yardımcısı, 40’tan fazlası dışişleri bakanı olmak üzere 50’nin üzerinde bakan katılacak.

Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, 40'tan fazla etkinlik ve oturum düzenlenecek.

Oturumlarda, küresel sistemde derinleşen belirsizlikler ve dönüşüm süreçleri ile bölgesel gelişmeler ele alınacak.

Ayrıca, siyasal, ekonomik, çevresel ve teknolojik eksenlerde şekillenen başlıca gündem maddeleri tartışmaların odağını oluşturacak.