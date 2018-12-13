Antalya'da Kepez Varyant Seyir Terası'nda otomobilde hareketsiz duran bir kişinin olduğunu fark edenler, durumu polise bildirdi.



Olay yerine gelen polis ekipleri, araçtaki kişinin Antalya Emniyet Müdür Yardımcı Ali Karaaslan olduğunu fark etti. 112 Acil Servis ekibi, Karaaslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Olayın ardından Seyir Terası'na giden yol trafiğe kapatıldı.



İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ve çok sayıda polis olay yerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından Karaaslan'ın cenazesi Antalya Adli Tıp morguna kaldırıldı.

BAŞSAVCIDAN VE VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, olay yerindeki incelemelerinin ardından gazetecilere, soruşturmanın titizlikle devam ettiğini söyledi.



Soruşturmaya ilişkin İnal, şunları kaydetti:



"İlk belirlemelere göre olayın intihar olduğunu düşünüyoruz ama yapılacak otopsi, olay yerinde ele geçirilen materyaller üzerinde detaylı bir inceleme yapılacak. Cumhuriyet savcılarımız, Emniyet Müdürlüğümüzün olay yeri inceleme ekipleri ve Adli Tıp Kurumumuz tarafından soruşturma detaylı şekilde devam etmektedir. Soruşturma sonucu başka bir şey çıkarsa yine kamuoyuna bilgi verilecek. Karaaslan'ın gece saatlerinde intihar ettiğini düşünüyoruz. Sabah saatlerinde Emniyet Müdürlüğümüze ihbar gelmiş. Emniyet Müdürümüzle beraber gerekli incelemeleri yaptık. Cumhuriyet savcımız da incelemeleri yaptı."

Valililikten yapılan yazılı açıklamada ise sabah saatlerinde, Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan'ın, mesai arkadaşlarının kendisine telefonla ulaşamaması üzerine yapılan araştırmalar neticesinde, saat 10.00 sıralarında Seyir Terası mevkisinde Hyundai marka otonun şoför koltuğunda cansız olarak bulunduğu bildirildi.



Söz konusu otonun saat 05.30 itibarıyla bölgeye geldiği, bu saatten itibaren olay yerinde bulunduğunun anlaşıldığına işaret edilen açıklamada, araç içerisinde, ön koltukta Karaaslan'a ait beylik tabancası ve ön koltuk altında ise bir boş kovan bulunduğu belirtildi.



Açıklamada, 2000'de kızını, 2014'te de kanserden eşini kaybeden ve diğer iki kızıyla yaşayan Karaaslan'ın cesedinin otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Başkanlığına kaldırıldığı belirtilerek, "Yapılan otopsi işlemlerinde kalbe bitişik atış olduğu, şüpheli bir bulguya rastlanılmadığı anlaşılmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığımız konuyla ilgili detaylı tahkikatını sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.



Karaaslan, basın ve protokolden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.



TÖRENLE UĞURLANDI



Karaaslan için Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün Uncalı Hizmet Binası önünde tören düzenlendi.



Törene, Karaaslan'ın kızları 24 yaşındaki Ezgi, 12 yaşındaki Asya ile Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Emniyet Mehmet Murat Ulucan, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ve Karaaslan'ın meslektaşları katıldı.

Türk bayrağına sarılı tabut, polislerin omuzlarında dualar eşliğinde taşınarak cenaze nakil aracına konuldu.

Bu sırada Karaaslan'ın kızları birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Emniyet Müdürünün cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Konya'nın Akşehir ilçesine gönderildi.