Antalya falezlerindeki kaçak asansör kaldırıldı

Muratpaşa ilçesinde Atatürk Parkı'ndan başlayıp, Lara boyunca devam eden doğa harikası ve birinci derecede hassas koruma alanı statüsündeki falezler üzerinde onlarca kaçak yapı bulunuyor.

Bu kaçak yapıların arasında, Güzeloba Mahallesi'ndeki bir otelin müşterilerinin denize inmeleri için falezlere inşa ettiği 2 kabinli asansör de yer alıyor. Asansörün indiği noktada ayrıca oluşturulan bir plaj bulunuyor.



YIKIM DURDURULDU



Muratpaşa Belediyesi, kaçak asansör ve plaja yönelik Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yıkım kararı sonrası otele yıkımı gerçekleştirmesi için süre tanıdı.

Süre zarfında otel yıkımı gerçekleştirmediği için geçen yaz aylarında Muratpaşa Belediyesi ekipleri, yıkıma gitti. Otel yetkilileri, araçları ile iş makinelerini önünü keserken, diğer yandan Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'ne başvuru yaptı. Otel yetkililerinin engelleme süreci 6 saat sürerken, bu sırada mahkemeden alınan yürütmeyi durdurma kararının belediye ekiplerine bildirilmesi ile yıkım durduruldu.