Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Ağustos 2024

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°. Yarın için Antalya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 33°. 20 Ağustos 2024 Salı Antalya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 33°. 21 Ağustos 2024 Çarşamba Antalya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 33°.
Bugün
38/
27
Yarın
33/
25
Salı
33/
25
Çarşamba
33/
27
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