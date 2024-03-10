Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Mart 2024

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 21°. Yarın için Antalya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 21°. 12 Mart 2024 Salı Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°. 13 Mart 2024 Çarşamba Antalya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 20°.
Bugün
21/
10
Yarın
21/
10
Salı
20/
12
Çarşamba
20/
14
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Türkiye
- Antalya Hava Durumu
- Hava Durumu