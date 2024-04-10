Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Nisan 2024

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24°. Yarın için Antalya hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 24°. 12 Nisan 2024 Cuma Antalya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 24°. 13 Nisan 2024 Cumartesi Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°. 14 Nisan 2024 Pazar Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°.
Bugün
24/
16
Yarın
24/
16
Cuma
24/
17
Cumartesi
29/
19
Pazar
29/
19
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