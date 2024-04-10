Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Nisan 2024

Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24°. Yarın için Antalya hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 24°. 12 Nisan 2024 Cuma Antalya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 24°. 13 Nisan 2024 Cumartesi Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°. 14 Nisan 2024 Pazar Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°.