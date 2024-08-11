Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Ağustos 2024

Antalya için hava durumu bugün nedir? Antalya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Antalya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Antalya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Antalya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Ağustos 2024
Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 39°. Yarın için Antalya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 40°. 13 Ağustos 2024 Salı Antalya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 39°. 14 Ağustos 2024 Çarşamba Antalya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°. 15 Ağustos 2024 Perşembe Antalya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°.

Bugün

Sıcak Hava
Sıcak Hava

39

/

28

Yarın

Sıcak Hava
Sıcak Hava

40

/

28

Salı

Sıcak Hava
Sıcak Hava

39

/

27

Çarşamba

Sıcak Hava
Sıcak Hava

38

/

26

Perşembe

Sıcak Hava
Sıcak Hava

36

/

27

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