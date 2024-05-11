Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Mayıs 2024

Antalya için hava durumu bugün nedir? Antalya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Antalya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Antalya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Antalya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Mayıs 2024
Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 24°. Yarın için Antalya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 23°. 13 Mayıs 2024 Pazartesi Antalya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 25°. 14 Mayıs 2024 Salı Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°. 15 Mayıs 2024 Çarşamba Antalya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 24°.

Bugün

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

24

/

18

Yarın

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

23

/

18

Pazartesi

Bulutlu
Bulutlu

25

/

18

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

27

/

18

Çarşamba

Bulutlu
Bulutlu

24

/

18

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