Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Mayıs 2024

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 24°. Yarın için Antalya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 23°. 13 Mayıs 2024 Pazartesi Antalya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 25°. 14 Mayıs 2024 Salı Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°. 15 Mayıs 2024 Çarşamba Antalya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 24°.