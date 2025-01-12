Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Ocak 2025

Antalya için hava durumu bugün nedir? Antalya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Antalya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Antalya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Antalya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Ocak 2025
Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 16°. Yarın için Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°. 17 Ocak 2025 Cuma Antalya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 18°. 18 Ocak 2025 Cumartesi Antalya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 19°. 19 Ocak 2025 Pazar Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 20°.

Bugün

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

16

/

13

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

19

/

10

Cuma

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

18

/

11

Cumartesi

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

19

/

9

Pazar

Az Bulutlu
Az Bulutlu

20

/

9

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