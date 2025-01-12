Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Ocak 2025
Antalya için hava durumu bugün nedir? Antalya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Antalya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Antalya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Antalya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 16°. Yarın için Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°. 17 Ocak 2025 Cuma Antalya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 18°. 18 Ocak 2025 Cumartesi Antalya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 19°. 19 Ocak 2025 Pazar Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 20°.
Bugün
16/
13
Yarın
19/
10
Cuma
18/
11
Cumartesi
19/
9
Pazar
20/
9
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