Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Nisan 2024

Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 25°. Yarın için Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 26°. 15 Nisan 2024 Pazartesi Antalya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 29°. 16 Nisan 2024 Salı Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°. 17 Nisan 2024 Çarşamba Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24°.