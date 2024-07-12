Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Temmuz 2024

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°. Yarın için Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°. 17 Temmuz 2024 Çarşamba Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 33°. 18 Temmuz 2024 Perşembe Antalya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°. 19 Temmuz 2024 Cuma Antalya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 41°.
Bugün
38/
28
Yarın
33/
26
Çarşamba
33/
26
Perşembe
38/
27
Cuma
41/
30
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