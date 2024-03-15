imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Mart 2024

Antalya için hava durumu bugün nedir? Antalya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Antalya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Antalya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Antalya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Mart 2024
Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Antalya İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 19°. Yarın için Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°. 17 Mart 2024 Pazar Antalya hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 19°. 18 Mart 2024 Pazartesi Antalya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 22°. 19 Mart 2024 Salı Antalya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 25°.

Bugün

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

19

/

10

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

21

/

11

Pazar

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

19

/

11

Pazartesi

Bulutlu
Bulutlu

22

/

12

Salı

Bulutlu
Bulutlu

25

/

12

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...