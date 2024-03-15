Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Mart 2024

Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 19°. Yarın için Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°. 17 Mart 2024 Pazar Antalya hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 19°. 18 Mart 2024 Pazartesi Antalya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 22°. 19 Mart 2024 Salı Antalya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 25°.