Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 16 Haziran 2024

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°. Yarın için Antalya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 34°. 21 Haziran 2024 Cuma Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 35°. 22 Haziran 2024 Cumartesi Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°.