Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 16 Haziran 2024

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°. Yarın için Antalya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 34°. 21 Haziran 2024 Cuma Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 35°. 22 Haziran 2024 Cumartesi Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°.
Bugün
34/
26
Yarın
34/
26
Cuma
35/
26
Cumartesi
32/
26
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