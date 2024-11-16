Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 16 Kasım 2024

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 23°. Yarın için Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 23°. 14 Kasım 2024 Perşembe Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 22°. 15 Kasım 2024 Cuma Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°. 16 Kasım 2024 Cumartesi Antalya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 19°.