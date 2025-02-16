Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 16 Şubat 2025
Antalya için hava durumu bugün nedir? Antalya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Antalya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Antalya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Antalya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. Yarın için Antalya hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 17°. 18 Şubat 2025 Salı Antalya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 16°. 19 Şubat 2025 Çarşamba Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°.
Bugün
18/
7
Yarın
17/
11
Salı
16/
11
Çarşamba
16/
10
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