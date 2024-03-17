Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Mart 2024

Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 19°. Yarın için Antalya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 22°. 19 Mart 2024 Salı Antalya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 25°. 20 Mart 2024 Çarşamba Antalya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 22°.