Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 18 Ağustos 2024

Antalya için hava durumu bugün nedir? Antalya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Antalya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Antalya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Antalya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 18 Ağustos 2024
Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°. Yarın için Antalya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 20 Ağustos 2024 Salı Antalya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 33°. 21 Ağustos 2024 Çarşamba Antalya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 33°. 22 Ağustos 2024 Perşembe Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°.

Bugün

Sıcak Hava
Sıcak Hava

38

/

27

Yarın

Sıcak Hava
Sıcak Hava

35

/

26

Salı

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

33

/

26

Çarşamba

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

33

/

26

Perşembe

Az Bulutlu
Az Bulutlu

33

/

26

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