Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 18 Ağustos 2024

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°. Yarın için Antalya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 20 Ağustos 2024 Salı Antalya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 33°. 21 Ağustos 2024 Çarşamba Antalya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 33°. 22 Ağustos 2024 Perşembe Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°.