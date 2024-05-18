Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 18 Mayıs 2024

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24°. Yarın için Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°. 20 Mayıs 2024 Pazartesi Antalya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 26°. 21 Mayıs 2024 Salı Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 30°. 22 Mayıs 2024 Çarşamba Antalya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 30°.
Bugün
24/
20
Yarın
27/
21
Pazartesi
26/
20
Salı
30/
21
Çarşamba
30/
23
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Türkiye
- Antalya Hava Durumu
- Hava Durumu