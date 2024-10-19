Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 19 Ekim 2024

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 21°. Yarın için Antalya hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 22°. 12 Kasım 2024 Salı Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 22°. 13 Kasım 2024 Çarşamba Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°.