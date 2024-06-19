Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 19 Haziran 2024

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 32°. Yarın için Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°. 22 Haziran 2024 Cumartesi Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°. 23 Haziran 2024 Pazar Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°. 24 Haziran 2024 Pazartesi Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°.