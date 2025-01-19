Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 19 Ocak 2025

Antalya için hava durumu bugün nedir? Antalya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Antalya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Antalya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Antalya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 19 Ocak 2025
Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 20°. Yarın için Antalya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 21°. 21 Ocak 2025 Salı Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. 22 Ocak 2025 Çarşamba Antalya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

20

/

9

Yarın

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

21

/

10

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

18

/

11

Çarşamba

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

15

/

13

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