Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Kasım 2024

Antalya için hava durumu bugün nedir? Antalya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Antalya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Antalya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Antalya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Kasım 2024
Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. Yarın için Antalya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 27°. 4 Kasım 2024 Pazartesi Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 25°. 5 Kasım 2024 Salı Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 25°. 6 Kasım 2024 Çarşamba Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 25°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

28

/

18

Yarın

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

27

/

17

Pazartesi

Az Bulutlu
Az Bulutlu

25

/

18

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

25

/

16

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

25

/

16

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